"Произошло невозможное": Украине предсказали превращение в газовый тупик

Создание газового хаба на Украине было вполне реальным. Как утверждает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в своей статье для украинского издания "Главред", для этого нужно было в досудебном порядке завершить спор с "Газпромом" и привлечь к анбандлингу Нафтогаза операторов из Евросоюза.

"В этом случае "Северный поток – 2" могла ждать участь недогруженного "Турецкого потока", — пишет Кущ.

В своей статье он утверждает, что Украина, которая имела чудовищную фору для создания собственного газового хаба, превращается в газовый тупик. При этом эту инициативу забрали Польша, Турция и Германия, которые вроде бы вообще не имели на это никаких шансов.