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"Произошло невозможное": Украине предсказали превращение в газовый тупик

Вместо неё неожиданно для Киева энергетическими хабами становятся Турция, Польша, Германия, "которые вроде бы вообще не имели на это никаких шансов".

22 мая, 02:03
<p>Фото © ТАСС / Виталий Грабар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Грабар

Создание газового хаба на Украине было вполне реальным. Как утверждает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в своей статье для украинского издания "Главред", для этого нужно было в досудебном порядке завершить спор с "Газпромом" и привлечь к анбандлингу Нафтогаза операторов из Евросоюза.

"В этом случае "Северный поток 2" могла ждать участь недогруженного "Турецкого потока", — пишет Кущ.

В своей статье он утверждает, что Украина, которая имела чудовищную фору для создания собственного газового хаба, превращается в газовый тупик. При этом эту инициативу забрали Польша, Турция и Германия, которые вроде бы вообще не имели на это никаких шансов.

"Мы могли зарабатывать до 5% ВВП на логистической марже, но вместо этого будем дополнительно тратить 12% ВВП на удлинённом транспортном плече", — пишет эксперт.

США ввели санкции против российских судов, связанных с "Северным потоком — 2"

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Отметим, что речь в материале ведётся о строительстве "Северного потока – 2". Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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