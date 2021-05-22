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Рукописное письмо Эйнштейна с его знаменитой формулой продано за огромную сумму

Послание выдающегося учёного, создателя теории относительности, ушло с молотка за сумму в три раза выше, чем ожидалось.

22 мая, 01:32
<p>Фото © <a href="https://www.rrauction.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RR Auction</a></p>

Фото © RR Auction

Рукописное письмо Альберта Эйнштейна , содержащее его знаменитое уравнение E = mc2, продано на аукционе. Его окончательная стоимость составила $1,2 млн (примерно 88,4 млн рублей). Как утверждает бостонский аукционный дом RR Auction, окончательная стоимость оказалась в три раза больше ожидаемой.

"В этом письме, написанном в 1946 году в ответ на запрос Зильберштейна, Эйнштейн вычисляет разность масс между системой двух равных масс", — отмечает RR Auction.

Письмо от 26 октября 1946 года на немецком языке было адресовано польско-американскому физику и оппоненту учёного Людвигу Зильберштейну. В нём физик пишет адресату, что на его вопрос можно ответить формулой E = mc2, "безо всякой эрудиции". Эйнштейн использовал бланк Принстонского университета.

Фото © RR Auction

Фото © RR Auction

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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