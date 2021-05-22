Рукописное письмо Эйнштейна с его знаменитой формулой продано за огромную сумму
Послание выдающегося учёного, создателя теории относительности, ушло с молотка за сумму в три раза выше, чем ожидалось.
Рукописное письмо Альберта Эйнштейна , содержащее его знаменитое уравнение E = mc2, продано на аукционе. Его окончательная стоимость составила $1,2 млн (примерно 88,4 млн рублей). Как утверждает бостонский аукционный дом RR Auction, окончательная стоимость оказалась в три раза больше ожидаемой.
"В этом письме, написанном в 1946 году в ответ на запрос Зильберштейна, Эйнштейн вычисляет разность масс между системой двух равных масс", — отмечает RR Auction.
Письмо от 26 октября 1946 года на немецком языке было адресовано польско-американскому физику и оппоненту учёного Людвигу Зильберштейну. В нём физик пишет адресату, что на его вопрос можно ответить формулой E = mc2, "безо всякой эрудиции". Эйнштейн использовал бланк Принстонского университета.
Ранее Лайф рассказывал, что в США на аукцион выставят очки и палочку Гарри Поттера. За них планируется выручить порядка $100 тысяч.
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