Рукописное письмо Эйнштейна с его знаменитой формулой продано за огромную сумму

Рукописное письмо Альберта Эйнштейна , содержащее его знаменитое уравнение E = mc2, продано на аукционе. Его окончательная стоимость составила $1,2 млн (примерно 88,4 млн рублей). Как утверждает бостонский аукционный дом RR Auction, окончательная стоимость оказалась в три раза больше ожидаемой.

"В этом письме, написанном в 1946 году в ответ на запрос Зильберштейна, Эйнштейн вычисляет разность масс между системой двух равных масс", — отмечает RR Auction.

Письмо от 26 октября 1946 года на немецком языке было адресовано польско-американскому физику и оппоненту учёного Людвигу Зильберштейну. В нём физик пишет адресату, что на его вопрос можно ответить формулой E = mc2, "безо всякой эрудиции". Эйнштейн использовал бланк Принстонского университета.

Фото © RR Auction