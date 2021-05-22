Главное правило при одалживании денег через перевод назвал юрист

Чтобы не попасть впросак с возвратом долга знакомому, нужно помнить главное правило — сохранять переписку по этой теме и фиксировать денежные операции сообщением в мобильном приложении. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik юрист Владислав Кочерин. Это касается также тех случаев, когда человек предоставляет приятелю сумму в долг.

"Если вы переводите деньги в долг через приложение на смартфоне, то обязательно пишите в "Основании платежа" или в сопутствующем сообщении, что деньги передаются в долг до определённого числа. Это будет каким-то основанием, чтобы в будущем требовать эту сумму назад через суд", — объясняет Владислав Кочерин.

Указывать обоснование нужно и в случае, если возвращаете деньги, советует юрист. Такой сопроводительный текст послужит гарантией, что с вас их больше не потребуют. Этот приём может защитить впоследствии от недобросовестных кредиторов. Также лучше не пренебрегать обменом сообщений в мессенджерах при любом заимствовании, утверждает юрист. Их стоит сохранять на случай проблем с возвратом процентов или выполнением других условий.

"Переписка в мессенджере может в определённом случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг. По переписке можно будет понять, кому и какая сумма давалась, на какой срок и на каких условиях", — добавляет Кочерин.