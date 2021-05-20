Долги из ниоткуда: УК стали доначислять несуществующие задолженности за ЖКУ

Петербурженка Татьяна всегда исправно платит за коммунальные услуги. Поэтому она была удивлена, когда вдруг получила уведомление, что суд постановил взыскать с неё задолженность по платежам за ЖКУ в размере почти 100 тыс. рублей. Женщина пришла разбираться, но судья в подробности вдаваться не стала. Поскольку срок подачи возражений пропущен не был, она просто отменила свой судебный приказ и посоветовала петербурженке разбираться со своей управляющей компанией. Та ей выдала письменный ответ, согласно которому Татьяна якобы уже больше года копит задолженность, поэтому коммунальщики и обратились в суд. Татьяна собрала все чеки, пришла в бухгалтерию — благо УК расположена на первом этаже её же дома — и потребовала провести сверку. Была надежда, что сейчас-то всё и разъяснится, ведь оплачивала она все счета тут же, через кассу УК.

В бухгалтерии возмущённой клиентке предоставили свой расчёт и сообщили, что про поступившую оплату знают, но, по их расчётам, Татьяна дополнительно должна погасить якобы имеющуюся задолженность за содержание общедомового имущества. При этом там признали, что, возможно, "программа и ошиблась", ведь пару месяцев назад они перешли на новый бухгалтерский софт. Однако, чтобы аннулировать неверные данные о задолженности, нужны документы о том, что Татьяна вносила плату за услуги полностью по платёжке, где было указано и содержание общедомового имущества. Такого документа у Татьяны не оказалось, так как на руках были только чеки с суммой ежемесячной платы, которая по мнению УК, была недостаточной.

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Поговорив с соседями, женщина выяснила, что похожие предписания (почему-то сразу через суд) выданы ещё нескольким собственникам. Петербурженка предложила всем соседям, кому пришло требование об оплате долгов за ЖКУ, обратиться с коллективным иском к УК. Однако на этапе сбора документов для суда обнаружилось, что как раз в начале 2020 года в доме произошла смена УК, при этом большинство работников прошлой остались на своих местах, лишь поменялись банковские реквизиты и немного изменилось название компании.

Причём решение о смене компании приняло общее собрание собственников, на котором была одобрена и другая идея — брать со всех жильцов дополнительную плату за содержание общедомового имущества. И теперь задолженность по этой позиции, о которой Татьяна и её соседи узнали постфактум, новые коммунальщики требуют погасить.

Большинство соседей Татьяны решили свои права не отстаивать, а выполнить требование, тем более что "добрые" управленцы предложили всем "задолжникам" рассрочку.

— Несмотря на очевидность, ситуация Татьяны не из простых, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов Москвы" Александр Инютин. — С формальной точки зрения, если общее собрание собственников дома действительно принимало решение о взимании дополнительной платы за содержание общедомового имущества, УК действует правомерно (ст. 154 Жилищного кодекса).

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Однако, судя по всему, к управленцам вопросы всё-таки есть. Например, почему решение о том, что дополнительную плату надо вносить, не было своевременно доведено до тех, кто "не участвовал" в общем собрании; почему УК, обнаружив задолженность, не обращалась для урегулирования вопросов к собственникам, а сразу выставила требования о погашении через суд. И, вообще, проводилось ли реально собрание собственников?

На все эти вопросы ответы смогут дать только представители жилинспекции или прокуратуры после проверки, говорит Инютин. Если факты превышения УК своих полномочий будут установлены, то руководство такой компании будет привлечено к ответственности по статье о нарушении правил управления многоквартирным домом, а у Татьяны появятся веские основания законно не платить за те услуги, которые ей навязали.

С этим согласен адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив, но он предлагает начинать не с жалоб в жилинспекцию и прокуратуру.

— Я считаю, что Татьяне не стоит поступать, как её соседи по дому, а с мнимым долгом нужно разбираться, — советует Леськив. — Но до того, как обращаться в надзорные органы или в суд, прежде всего ей самой следует вынести свои вопросы на обсуждение собрания собственников. Для этого стоит организовать его внеочередное проведение (такую возможность предусматривает п. 2 ст. 45 ЖК РФ). Ведь, если собрание проводилось с нарушениями или не проводилось вовсе, в этом случае требования управляющей компании незаконны и удовлетворению не подлежат.

Будет ли кто-то из соседей Татьяны вместе с ней пытаться добиваться установления правды или предпочтёт не тратить силы и нервы, а заплатить запрашиваемую УК сумму, пока не ясно. На сегодняшний день женщина ждёт завершения проверки, которую начала по её обращению жилинспекция Санкт‑Петербурга, и по результатам будет принимать решение о защите своих прав через суд.

Как бороться с "хитрым" управдомом

К сожалению, даже те из россиян, кто получает квитанции об оплате коммунальных услуг не как Татьяна, а в виде приложений к электронным сообщениям, не застрахованы от того, что недобросовестные УК вдруг не "вспомнят" о каких-либо "недоплатах". Особенно это актуально в тех случаях, когда УК представляют собой небольшие компании, обслуживающие всего несколько домов. Поэтому для защиты своих прав надо знать несколько правил.

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Во-первых: если УК заявляет о задолженности, в первую очередь надо найти все свои документы об оплате (выписку из расчётного счёта из своего банка) и потребовать от УК проведения сверки, такое право гарантировано россиянам п. 33 Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены постановлением Правительства РФ № 354). Отправляйте своё требование в УК письмом или через систему ГИС ЖКХ. Даже если придёт ответ "сведения за указанный период отсутствуют", как минимум у вас будет доказательство, что вы не игнорировали требования об оплате, пытались разобраться и у вас были обоснованные возражения.

Во-вторых: следует пообщаться с соседями — не пришли ли и им требования погасить фиктивную задолженность. Если да, то имеет смысл провести внеочередное собрание собственников, по результатам которого направить в УК претензию, а копию — сразу в жилинспекцию. Такой подход значительно ускоряет общение с надзорными органами и, как правило, снимает вопросы о фиктивной задолженности.