Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению

Российская участница конкурса Евровидение Манижа опустилась на пятнадцатую строчку в рейтинге букмекеров. После первого полуфинала она входила в топ-10, но после второго её позиции резко ослабли. По прогнозам специалистов, первое место займёт Måneskin из Италии — молодой человек в серёжках и с крашеными ногтями.

Второе место букмекеры отдают молодой французской звезде Барбаре Прави. В первую пятёрку также входят представители Мальты, Швейцарии и Украины. Аутсайдером списка прогнозов Евровидения стал испанский певец Блас Канто. Финал конкурса пройдёт в субботу на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступает под пятым номером.

