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Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению

Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

22 мая, 01:28
<p> Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская участница конкурса Евровидение Манижа опустилась на пятнадцатую строчку в рейтинге букмекеров. После первого полуфинала она входила в топ-10, но после второго её позиции резко ослабли. По прогнозам специалистов, первое место займёт Måneskin из Италии — молодой человек в серёжках и с крашеными ногтями.

Второе место букмекеры отдают молодой французской звезде Барбаре Прави. В первую пятёрку также входят представители Мальты, Швейцарии и Украины. Аутсайдером списка прогнозов Евровидения стал испанский певец Блас Канто. Финал конкурса пройдёт в субботу на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа выступает под пятым номером.


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Ранее Лайф писал о том, что немцы вступились за Манижу и раскритиковали "антироссийскую" статью о её выступлении на Евровидении.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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