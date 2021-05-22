В России введут особый правовой режим для мигрантов-нелегалов

В России будет задействован особый правовой режим для иностранцев, которые не имеют права находиться на территории страны, но вынуждены были в ней остаться. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Этот режим получит название "контролируемое пребывание".

"Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на её территории по тем или иным причинам", — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ.