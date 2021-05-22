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В России введут особый правовой режим для мигрантов-нелегалов

Ранее же в МВД заявляли, что у таких иностранцев будет шанс узаконить своё пребывание в РФ. Сейчас такие возможности ограничены.

22 мая, 01:02
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В России будет задействован особый правовой режим для иностранцев, которые не имеют права находиться на территории страны, но вынуждены были в ней остаться. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Этот режим получит название "контролируемое пребывание".

"Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на её территории по тем или иным причинам", — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ.

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К примеру, такой режим может быть применён к тем, кто страдает социально-опасными инфекционными заболеваниями и обязан соблюдать самоизоляцию.

Как рассказывал Лайф ранее, президент РФ Владимир Путин заявлял о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики. Глава государства отметил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. К примеру, МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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