Климатолог объяснил, что изменило дожди в России

Глобальное потепление изменило характер дождей в России: их объёмы остались прежними, а вот интенсивность выросла. Об этом заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

"Глобальное потепление инициировало более неравномерное и резкое выпадение осадков. Общее количество дождей в регионе может и не измениться, но за несколько дней воды поступает больше, чем раньше. То есть обильные осадки, то их нет вовсе", — сказал учёный в интервью радио Sputnik.

Из-за неравномерного выпадения осадков возрастает риск подтоплений. Воды не стало больше, просто она не успевает уйти. Защититься можно с помощью несложных инженерных решений, уверен климатолог. Нужно возводить здания подальше от воды, переделать ливневую канализацию из расчёта на очень резкое выпадение осадков.

"Тут должны быть новые инженерные решения. Они несложные, но их надо сделать. Это называется адаптация к изменению климата", — сказал Кокорин.