Обнаружена галактика с древнейшей спиралью

Японские учёные, в том числе из Национальной астрономической обсерватории Японии и Университета перспективных исследований, обнаружили галактику с самой древней спиральной структурой. По их оценке, это скопление звёзд появилось всего через 1,4 млрд лет после Большого взрыва.

Таким образом, как говорится на сайте обсерватории ALMA, возраст небольшой галактики BRI 1335-0417 составляет 12,4 млрд лет. Её спиральная структура растянулась примерно на 15 тысяч световых лет от центра, что примерно на треть меньше показателя Млечного пути, хотя масса звёзд в них сопоставима.

"Для галактики, существовавшей в ранней Вселенной, размер BRI 1335-0417 был гигантским", — рассказал Такафуми Цукуи, аспирант SOKENDAI. Он и его коллеги рассчитывают, что изучение этой уникальной галактики позволит лучше понять процесс образования подобных скоплений.