Папе римскому предложили пересесть на электромобиль

Первый папамобиль, который будет передвигаться исключительно на электрической тяге, будет построен американским производителем электромобилей Fisker Inc. Об этом сообщил основатель компании Хенрик Фискер в "Твиттере".

"Было честью удостоиться частной аудиенции с папой римским Франциском. Он очень хорошо осознаёт ответственность насчёт окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях. С нетерпением жду момента создания первого полностью электрического папамобиля", — написал Фискер.

Отмечается, что папамобиль будет построен компанией на базе кроссовера, который Fisker выпустит в ноябре текущего года. Защитный купол в машине понтифика будет при необходимости прятаться в крышу транспортного средства.