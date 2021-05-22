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Папе римскому предложили пересесть на электромобиль

Папамобиль построит американская компания на базе своего кроссовера. Как и положено, транспортное средство будет уникальным.

22 мая, 02:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/henrikfisker" target="_blank" rel="noopener noreferrer">henrikfisker</a></p>

Фото © Twitter / henrikfisker

Первый папамобиль, который будет передвигаться исключительно на электрической тяге, будет построен американским производителем электромобилей Fisker Inc. Об этом сообщил основатель компании Хенрик Фискер в "Твиттере".

"Было честью удостоиться частной аудиенции с папой римским Франциском. Он очень хорошо осознаёт ответственность насчёт окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях. С нетерпением жду момента создания первого полностью электрического папамобиля", — написал Фискер.

Отмечается, что папамобиль будет построен компанией на базе кроссовера, который Fisker выпустит в ноябре текущего года. Защитный купол в машине понтифика будет при необходимости прятаться в крышу транспортного средства.

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А в начале года создатели AliЕxpress показали собственный электромобиль. Эксперты отмечают, что авто получилось более технологичным, чем американская Tesla.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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