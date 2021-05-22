Папе римскому предложили пересесть на электромобиль
Папамобиль построит американская компания на базе своего кроссовера. Как и положено, транспортное средство будет уникальным.
Фото © Twitter / henrikfisker
Первый папамобиль, который будет передвигаться исключительно на электрической тяге, будет построен американским производителем электромобилей Fisker Inc. Об этом сообщил основатель компании Хенрик Фискер в "Твиттере".
"Было честью удостоиться частной аудиенции с папой римским Франциском. Он очень хорошо осознаёт ответственность насчёт окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях. С нетерпением жду момента создания первого полностью электрического папамобиля", — написал Фискер.
Отмечается, что папамобиль будет построен компанией на базе кроссовера, который Fisker выпустит в ноябре текущего года. Защитный купол в машине понтифика будет при необходимости прятаться в крышу транспортного средства.
А в начале года создатели AliЕxpress показали собственный электромобиль. Эксперты отмечают, что авто получилось более технологичным, чем американская Tesla.
Комментариев: 0