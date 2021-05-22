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В "Векторе" заявили о выявленных в Москве и Петербурге вариантах индийского штамма коронавируса

В России зарегистрировано 370 геномов британского варианта CoViD-19, а также 27 геномов южноафриканского, отметили в центре.

22 мая, 06:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области были зарегистрированы варианты индийского штамма коронавируса. Об этом заявил руководитель государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в рамках марафона "Новое знание" в Новосибирске.

"На настоящий момент секвенировано 412 полногеномных последовательностей, относящихся к разным вариантам, вызывающим озабоченность... Десять геномов, принадлежащих к различным индийским вариантам, выявлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области", — рассказал глава центра.

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Он отметил, что в России зарегистрировано 370 геномов британского варианта коронавируса, наибольшее число из которых выявили в Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также 27 геномов южноафриканского варианта — больше всего в Санкт-Петербурге, Подмосковье, ЯНАО, Хакассии и Красноярском крае. При этом в РФ не зарегистрировали случаев калифорнийского и бразильского штаммов CoViD-19.

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Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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