"Вектор" стал производить по миллиону доз вакцины "Эпиваккорона" в месяц

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с апреля начал производить в месяц по одному миллиону доз своей вакцины против коронавируса "Эпиваккорона". При этом масштабирование продолжается, заявил гендиректор центра Ринат Максютов, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

"Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около трёх тысяч доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тысяч доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона, и процесс масштабирования продолжается", — сообщил Максютов.

Он также отметил, что "Эпиваккорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года. После пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет с 3 марта препарат был допущен к использованию на лицах старше 18 лет без ограничений. Сейчас, добавил гендиректор центра, проводятся многоцентровые клинические исследования на трёх тысячах добровольцев.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".