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Опубликовано 22 мая 2021, 08:30

В Госдуме рассказали, какие профессии будут востребованы в будущем

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Российские IT-специалисты, которые уезжали работать за границу, постепенно возвращаются на родину, отметили там.

Зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова рассказала, что в будущем будут особенно востребованы IT-специалисты, робототехники, персонал для беспилотного общественного транспорта и строители. Таким мнением она поделилась в беседе с Ura.ru.

"Это прежде всего айтишники, инженеры. Во-вторых, радиоэлектронщики. Также сегодня активно внедряется робототехника на наших предприятиях. Обслуживающий персонал для неё будет востребован, например, будут же у нас беспилотные поезда в метро, которые требуют обслуживания. Будут нужны не машинисты, а обслуживающие специалисты", — отметила депутат.

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Она также указала на важность профессии строителя, признав, что в России есть острая нехватка специалистов этого профиля. По её словам, подготовки таких работников на сегодняшний день нет ни на каком уровне, несмотря на то что молодые люди поступают в институты.

Кроме того, Кабанова добавила, что сегодня уже есть случаи, когда IT-специалисты, которые уезжали работать за границу, возвращаются обратно, так как в стране появляются хорошие условия для их труда. Об этом, отметила депутат, она услышала на встрече с работодателями Московской области.

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Ранее российские школьники рассказали, с какими сферами хотели бы связать свою жизнь. Без сюрпризов лидирует IT. Однако остались ещё ребята, которые хотят стать врачами и учёными.

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Варвара Романова
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