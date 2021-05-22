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Экс-участница Евровидения от России предсказала результаты Манижи

По мнению коллеги, песня российской исполнительницы очень интересная, сильно "цепляющая" людей.

22 мая, 04:54
<p>Фото © Instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/manizha/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manizha </a></p>

Фото © Instagram.com / manizha

Российская певица Манижа, представляющая в этом году страну на Евровидении, может войти в первую десятку, а то и пятёрку. Такое мнение выразила Мария Толмачёва, участвовавшая в этом конкурсе в 2014 году от РФ вместе с сестрой Анастасией.

"Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У неё большая поддержка, за неё люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться", — сказала Мария РИА "Новости".

Она пожелала Маниже "только удачи, чтобы у неё всё получилось". Песню российской исполнительницы Толмачёва назвала очень интересной, сильно "цепляющей" людей.

Определён номер, под которым выйдет Манижа в финале Евровидения

Определён номер, под которым выйдет Манижа в финале Евровидения

Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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