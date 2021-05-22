Экс-участница Евровидения от России предсказала результаты Манижи
По мнению коллеги, песня российской исполнительницы очень интересная, сильно "цепляющая" людей.
Фото © Instagram.com / manizha
Российская певица Манижа, представляющая в этом году страну на Евровидении, может войти в первую десятку, а то и пятёрку. Такое мнение выразила Мария Толмачёва, участвовавшая в этом конкурсе в 2014 году от РФ вместе с сестрой Анастасией.
"Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У неё большая поддержка, за неё люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться", — сказала Мария РИА "Новости".
Она пожелала Маниже "только удачи, чтобы у неё всё получилось". Песню российской исполнительницы Толмачёва назвала очень интересной, сильно "цепляющей" людей.
Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.
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