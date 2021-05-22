В Японии призвали ответить на "агрессивные" действия России в Арктике

Власти Японии должны дать отпор "агрессивным" действиям России в Арктике. Москва якобы пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего допустить нельзя. Об этом говорится в статье японского издания "Нихон кэйдзай", перевод которой приводит ИноСМИ.

Японские журналисты отмечают, что Россия не имеет права "приватизировать" Северный морской путь. Для этого Токио нужно принимать активное участие в процессах, происходящих в регионе, добиваться соблюдения "законных интересов как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих там морских путей".

"Если в будущем станет возможным стабильное использование Северного морского пути, то морской транспортный маршрут между Японией и Европой сократится примерно на треть по сравнению с южным маршрутом через Суэцкий канал", — отмечается в статье.

Авторы материала подчёркивают, что значение этого варианта транспортного сообщения для Японии исключительно велико.