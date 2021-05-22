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В Японии призвали ответить на "агрессивные" действия России в Арктике

Журналисты отмечают, что Севморпуть очень значим для Токио как кратчайший маршрут до Европы.

22 мая, 04:04
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Власти Японии должны дать отпор "агрессивным" действиям России в Арктике. Москва якобы пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего допустить нельзя. Об этом говорится в статье японского издания "Нихон кэйдзай", перевод которой приводит ИноСМИ.

Японские журналисты отмечают, что Россия не имеет права "приватизировать" Северный морской путь. Для этого Токио нужно принимать активное участие в процессах, происходящих в регионе, добиваться соблюдения "законных интересов как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих там морских путей".

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"Если в будущем станет возможным стабильное использование Северного морского пути, то морской транспортный маршрут между Японией и Европой сократится примерно на треть по сравнению с южным маршрутом через Суэцкий канал", — отмечается в статье.

Авторы материала подчёркивают, что значение этого варианта транспортного сообщения для Японии исключительно велико.

Ранее Лайф рассказывал, что освоение Севморпути позволит доставлять рыбу с Камчатки в Москву за 20 дней.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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