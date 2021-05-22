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Как безопасно отвезти собаку на дачу: кинолог дал советы

Перед поездкой необходимо хорошо выгулять питомца и не кормить его во избежание неприятных инцидентов в автомобиле.

22 мая, 03:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При поездке в автомобиле собака должна находиться в переноске или быть пристёгнута ремнём безопасности. В общественном транспорте питомец должен быть в наморднике и на поводке. Как отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, только так будут обеспечены её безопасность и комфорт окружающих.

"Если вы собираетесь в поездку на машине, закрепите переноску в багажнике, либо воспользуйтесь ремнями безопасности на заднем сиденье. Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестёжкой к ремню безопасности во время поездки. Для поездок вам нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт", — рассказал кинолог в беседе с РИА "Новости".

Также рекомендуется не кормить собаку перед поездкой и хорошо её выгулять. В случае долгой поездки для питомца необходимо взять питание и воду в машину, а также делать периодические остановки, чтобы собака могла справить нужду.

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Кинолог объяснил, почему собаки бойцовских пород уравновешеннее декоративных

Ранее Голубев рассказывал, как развеселить тоскующую собаку. Он призвал к терпению и заметил, что в некоторых случаях может понадобиться помощь специалиста.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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