Как безопасно отвезти собаку на дачу: кинолог дал советы

При поездке в автомобиле собака должна находиться в переноске или быть пристёгнута ремнём безопасности. В общественном транспорте питомец должен быть в наморднике и на поводке. Как отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, только так будут обеспечены её безопасность и комфорт окружающих.

"Если вы собираетесь в поездку на машине, закрепите переноску в багажнике, либо воспользуйтесь ремнями безопасности на заднем сиденье. Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестёжкой к ремню безопасности во время поездки. Для поездок вам нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт", — рассказал кинолог в беседе с РИА "Новости".

Также рекомендуется не кормить собаку перед поездкой и хорошо её выгулять. В случае долгой поездки для питомца необходимо взять питание и воду в машину, а также делать периодические остановки, чтобы собака могла справить нужду.