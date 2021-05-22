"А вы не так празднуете?": самый младший Пресняков устроил аниме-вечеринку на 30-летие

Никита Пресняков отметил своё тридцатилетие. Видео © Instagram / npresnyakov

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков отметил своё 30-летие в кругу друзей в своём загородном особняке на Истре. Вместе с супругой они устроили праздник в стиле аниме.

"Аниме-туса на 30 лет? Почему бы и нет!" — написал Никита Пресняков под фото с мероприятия в соцсетях.

Он также поделился видео вечеринки, показал большой шатёр во дворе, украшенную гирляндами территорию. Гости могли отведать японскую лапшу, коктейли, а также сыграть в настольный теннис. Среди них был его младший брат Дени Байсаров.