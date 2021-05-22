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"А вы не так празднуете?": самый младший Пресняков устроил аниме-вечеринку на 30-летие

Отпраздновал юбилей певец в загородном доме, который оставила ему бабушка — примадонна российской эстрады Алла Пугачёва.

22 мая, 03:37

Никита Пресняков отметил своё тридцатилетие. Видео © Instagram / npresnyakov

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков отметил своё 30-летие в кругу друзей в своём загородном особняке на Истре. Вместе с супругой они устроили праздник в стиле аниме.

"Аниме-туса на 30 лет? Почему бы и нет!" написал Никита Пресняков под фото с мероприятия в соцсетях.

Он также поделился видео вечеринки, показал большой шатёр во дворе, украшенную гирляндами территорию. Гости могли отведать японскую лапшу, коктейли, а также сыграть в настольный теннис. Среди них был его младший брат Дени Байсаров.

Свадьба Никиты Преснякова: мотоцикл в подарок и свадебный танец под Linkin Park

Свадьба Никиты Преснякова: мотоцикл в подарок и свадебный танец под Linkin Park

Ранее Никита Пресняков собирал деньги на съёмки клипа среди своих подписчиков. Его группа попала в чарт американского лейбла-платформы, и им нужно было набрать сумму на запись песни и видео в Лос-Анджелесе с командой профессионалов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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