Дзюба предложил Урганту пробежку голыми: "Пока кто-то не остановит шокером"
Хотя футболист признал, что это едва ли случится, потому как достойный повод будет едва ли, а это должна быть значимая победа в футболе.
Фото © Instagram / artem.dzyuba
Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба предложил телеведущему Ивану Урганту в случае победы в значимом матче пробежаться вместе голыми по полю. Идея челленджа заключалась в его несбыточности: речь зашла о том, могут ли российские футболисты выиграть что-то значимое, по поводу чего капитан сборной России выразил большое сомнение.
"Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоём выбежим куда-нибудь. На поле голыми? Ну если Вы хотите, можем и в плавках. Будем бежать, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой. Скорее всего, Иван, первым, кого остановят, будете Вы", — сказал Дзюба в эфире передачи "Вечерний Ургант".
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И когда Ургант в ответ пошутил — "чего ждать", футболист сам резюмировал своё предложение : "Но, как правило, мы вряд ли что-то выиграем".
Ранее Лайф писал о том, что Дзюба назвал игроков "Спартака" симулянтами. Он также отметил, что в какой-то момент его партнёры по команде устали от такого поведения соперников.
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