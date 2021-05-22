Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Дзюба предложил Урганту пробежку голыми: "Пока кто-то не остановит шокером"

Хотя футболист признал, что это едва ли случится, потому как достойный повод будет едва ли, а это должна быть значимая победа в футболе.

22 мая, 03:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPIm7pPhNSu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artem.dzyuba</a></p>

Фото © Instagram / artem.dzyuba

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба предложил телеведущему Ивану Урганту в случае победы в значимом матче пробежаться вместе голыми по полю. Идея челленджа заключалась в его несбыточности: речь зашла о том, могут ли российские футболисты выиграть что-то значимое, по поводу чего капитан сборной России выразил большое сомнение.

"Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоём выбежим куда-нибудь. На поле голыми? Ну если Вы хотите, можем и в плавках. Будем бежать, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой. Скорее всего, Иван, первым, кого остановят, будете Вы", — сказал Дзюба в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Футбольная Европа сходит с ума: Головин и Миранчук зажгли, вратарь "Ливерпуля" забил гол, а Дзюба вошёл в историю

Футбольная Европа сходит с ума: Головин и Миранчук зажгли, вратарь "Ливерпуля" забил гол, а Дзюба вошёл в историю

И когда Ургант в ответ пошутил — "чего ждать", футболист сам резюмировал своё предложение : "Но, как правило, мы вряд ли что-то выиграем".

Ранее Лайф писал о том, что Дзюба назвал игроков "Спартака" симулянтами. Он также отметил, что в какой-то момент его партнёры по команде устали от такого поведения соперников.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1