Дзюба предложил Урганту пробежку голыми: "Пока кто-то не остановит шокером"

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба предложил телеведущему Ивану Урганту в случае победы в значимом матче пробежаться вместе голыми по полю. Идея челленджа заключалась в его несбыточности: речь зашла о том, могут ли российские футболисты выиграть что-то значимое, по поводу чего капитан сборной России выразил большое сомнение.

"Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоём выбежим куда-нибудь. На поле голыми? Ну если Вы хотите, можем и в плавках. Будем бежать, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой. Скорее всего, Иван, первым, кого остановят, будете Вы", — сказал Дзюба в эфире передачи "Вечерний Ургант".

И когда Ургант в ответ пошутил — "чего ждать", футболист сам резюмировал своё предложение : "Но, как правило, мы вряд ли что-то выиграем".