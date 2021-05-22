Раскрыты доходы Собчак за первый пандемийный год
Её супруг указал в декларации сведения о состоянии блогерши и журналистки. Оказалось, его заработок куда меньше.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Несмотря на запрет публичных мероприятий и другие карантинные меры, доход журналистки Ксении Собчак в пандемийный 2020 год вырос на 27 млн рублей. Об этом стало известно из декларации её мужа Константина Богомолова. Указано, что его доход уменьшился на 1,2 млн и составил 17,9 млн рублей. Тогда как его супруга-блогерша заработала более 212 миллионов.
Богомолов заполнял декларацию как руководитель бюджетного учреждения — Театра на Малой Бронной. Он указал в ней две квартиры, тогда как Собчак отметила, что владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и семью нежилыми помещениями.
Ранее Лайф писал о налоговых декларациях членов Правительства РФ, наибольший доход по итогам 2020 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров.
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