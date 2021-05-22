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Раскрыты доходы Собчак за первый пандемийный год

Её супруг указал в декларации сведения о состоянии блогерши и журналистки. Оказалось, его заработок куда меньше.

22 мая, 04:08
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CGmxq5lgNHf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a></u></p>

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Несмотря на запрет публичных мероприятий и другие карантинные меры, доход журналистки Ксении Собчак в пандемийный 2020 год вырос на 27 млн рублей. Об этом стало известно из декларации её мужа Константина Богомолова. Указано, что его доход уменьшился на 1,2 млн и составил 17,9 млн рублей. Тогда как его супруга-блогерша заработала более 212 миллионов.

Богомолов заполнял декларацию как руководитель бюджетного учреждения — Театра на Малой Бронной. Он указал в ней две квартиры, тогда как Собчак отметила, что владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и семью нежилыми помещениями.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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