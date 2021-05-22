Раскрыты доходы Собчак за первый пандемийный год

Несмотря на запрет публичных мероприятий и другие карантинные меры, доход журналистки Ксении Собчак в пандемийный 2020 год вырос на 27 млн рублей. Об этом стало известно из декларации её мужа Константина Богомолова. Указано, что его доход уменьшился на 1,2 млн и составил 17,9 млн рублей. Тогда как его супруга-блогерша заработала более 212 миллионов.