В России за сутки выявили 8709 заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 8709 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 12% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9345 человек, скончалось — 386. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 992 554 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 610 465 человек. За весь период в России умерло 118 125 человек", — отмечается в сообщении штаба.