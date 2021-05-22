В России за сутки выявили 8709 заразившихся коронавирусом
У 12% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Больше всего поправившихся зарегистрировано в Москве, области и Петербурге.
Фото © ТАСС / Егоршин Валентин
В России за минувшие сутки выявлено 8709 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 12% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9345 человек, скончалось — 386. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 992 554 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 610 465 человек. За весь период в России умерло 118 125 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее в "Векторе" заявили о выявленных в Москве и Петербурге вариантах "индийского" штамма коронавируса. В России зарегистрировано 370 геномов британского варианта CoViD-19, а также 27 геномов южноафриканского, отметили в центре.
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