Мишустин заявил, что российская инженерная школа остаётся самой сильной. Видео © LIFE

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инженерная школа РФ по-прежнему остаётся самой сильной, такой вывод можно сделать из истории создания российского самолёта МС-21, которая включает уникальные технологические решения. Об этом глава кабмина сказал в рамках марафона "Новое знание".

"Его создание стало важнейшим проектом России в области гражданского авиационного двигателестроения за последние 30 лет. И разработан двигатель под руководством нашего российского конструктора Александра Иноземцева. Талантливейший выпускник Пермского политехнического института, который всю свою жизнь посвятил науке и изобретениям. Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа", — сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что СССР был одним из мировых лидеров самолётостроения, однако после распада Союза российский авиапром оказался в кризисе, и только в начале 2000-х годов началось его возрождение.

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолёт среднемагистрального класса. Лайнер проектируется с двигателями двух типов — российским ПД-14 и американским Pratt & Whitney (PW140).

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".