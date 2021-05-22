Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мишустин заявил, что российская инженерная школа остаётся самой сильной

Глава кабмина отметил, что после распада СССР российский авиапром оказался в кризисе и только в начале 2000-х годов началось его возрождение.

22 мая, 09:31

Мишустин заявил, что российская инженерная школа остаётся самой сильной. Видео © LIFE

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инженерная школа РФ по-прежнему остаётся самой сильной, такой вывод можно сделать из истории создания российского самолёта МС-21, которая включает уникальные технологические решения. Об этом глава кабмина сказал в рамках марафона "Новое знание".

"Его создание стало важнейшим проектом России в области гражданского авиационного двигателестроения за последние 30 лет. И разработан двигатель под руководством нашего российского конструктора Александра Иноземцева. Талантливейший выпускник Пермского политехнического института, который всю свою жизнь посвятил науке и изобретениям. Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа", — сказал премьер-министр.

Путин обозначил цель обновлённого общества "Знание", приветствуя участников просветительского марафона

Путин обозначил цель обновлённого общества "Знание", приветствуя участников просветительского марафона

Мишустин отметил, что СССР был одним из мировых лидеров самолётостроения, однако после распада Союза российский авиапром оказался в кризисе, и только в начале 2000-х годов началось его возрождение.

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолёт среднемагистрального класса. Лайнер проектируется с двигателями двух типов — российским ПД-14 и американским Pratt & Whitney (PW140).

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания": Мишустин рассказал, что будет в России с дистанционкой

сегодня в 10:09

ЦАГИ испытал модель перспективного двухфюзеляжного самолёта

22 декабря 2016, 16:40

"Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники

сегодня в 08:38

Бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении

сегодня в 10:58

В Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам

сегодня в 10:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1