СМИ: Госсекретарь США Блинкен посетит Ближний Восток 26–27 мая

Глава Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен посетит Израиль и Палестину 26–27 мая с целью "развития" перемирия между еврейским государством и сектором Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Блинкен посетит Израиль и Западный берег "в рамках усилий Вашингтона по развитию перемирия". При этом уточняется, что в ходе своей поездки на Ближний Восток госсекретарь США также посетит Египет.