СМИ: Госсекретарь США Блинкен посетит Ближний Восток 26–27 мая
Сообщается, что американский дипломат намерен проверить соблюдение перемирия в Газе.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен посетит Израиль и Палестину 26–27 мая с целью "развития" перемирия между еврейским государством и сектором Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, Блинкен посетит Израиль и Западный берег "в рамках усилий Вашингтона по развитию перемирия". При этом уточняется, что в ходе своей поездки на Ближний Восток госсекретарь США также посетит Египет.
Как ранее писал Лайф, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о своём намерении отправиться на Ближний Восток. Кроме коллег от Израиля и Палестины он планирует встретиться с региональными лидерами. Дипломат также поприветствовал решение сторон объявить о перемирии.
Напомним, что в ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль играл Египет. Лайф рассказывал, что давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оказывал и президент США Джо Байден.
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