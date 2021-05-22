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Путин обозначил цель обновлённого общества "Знание", приветствуя участников просветительского марафона

Российский лидер отметил, что для активного, талантливого человека РФ является страной уникальных возможностей, главное — "определить свой дар".

22 мая, 08:00
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Путин обозначил цели обновлённого общества "Знание", приветствуя участников просветительского марафона. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам просветительского марафона "Новое знание". Он отметил, что сегодня эти люди дают старт большому знаковому проекту — запускают работу онлайн-площадок обновлённого общества "Знание", которое многие десятилетия было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную роль в жизни нескольких поколений граждан.

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Путин напомнил, что общество было учреждено вскоре после Великой Отечественной войны, в 1948 году. В то время страна возвращалась к нормальной жизни, восстанавливала разрушенные хозяйства, и везде были нужны молодые, целеустремлённые и образованные люди. В связи с этим "Знание" взяло на себя непростую просветительскую миссию, давая молодёжи "ориентиры в выборе жизненного пути". Благодаря обществу знание стало признанной ценностью населения, выросли тысячи блестящих учёных, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство страны, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

"Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом. Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной. И это ключевая цель общества "Знание", — подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что общество ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, а также призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха специалистов разных областей. При этом Путин подчеркнул, что в этом контексте ничто не заменит живого общения, несмотря на колоссальные ресурсы современных технологий, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи навыков и умений. Именно поэтому важно, чтобы участниками программы общества "Знание" стали не только ведущие эксперты, но и руководители, включая первых лиц госструктур и крупных компаний, чей опыт является лучшей мотивацией для реализации и развития.

"Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд. Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, работе, жизни, во всех добрых делах. Удачи вам, ребята", — заключил российский лидер.

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Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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