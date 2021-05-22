В Китае водитель на скорости влетел в толпу, четыре человека погибли
Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан. В данный момент ведётся расследование происшествия.
Четыре человека погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Китае. Видео © Тwitter / WanshiZhang / 9moX20076
Четыре человека погибли и три пострадали в результате наезда легкового автомобиля на толпу прохожих на северо-востоке Китая в городе Далянь. Об этом сообщает местное МВД.
Инцидент произошёл 22 мая около 12 часов дня по местному времени на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель за рулём чёрной иномарки влетел в толпу, пересекавшую дорогу по переходу. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника. Им оказался 31-летний мужчина по фамилии Лю. В данный момент ведётся расследование происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве подросток без прав на "Жигулях" сбил группу студентов. Как сообщил один из пострадавших, лихач пытался дрифтить и, вероятно, не справился с управлением. В результате ДТП пострадали четыре студентки одного из столичных вузов. Они были госпитализированы, ещё двое парней получили незначительные травмы.
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