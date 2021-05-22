Пушков объяснил, почему Facebook и Google всё-таки придётся открыть филиалы в РФ

Чтобы не лишиться "огромной части информационного рынка", крупные зарубежные IT-компании, в частности Facebook и Google, в скором времени откроют свои филиалы в России. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Если они (IT-компании. — Прим. Лайфа) откажутся, то будут заблокированы, они потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности", — передаёт ТАСС слова парламентария.

Пушков убеждён, что Facebook или Google вряд ли откажутся открывать филиалы в России, поскольку требования законопроекта "достаточно разумны". Более того, для них российский сегмент Интернета является важной частью доходов, а также информационного присутствия в мире.