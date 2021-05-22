Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Захарова упрекнула США в "грубой и неуместной" риторике в обсуждении темы Украины

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что американская сторона использует фальсификации как в историческом контексте, так и на современном этапе.

22 мая, 07:02
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

В диалоге России и США присутствует тема Украины, при обсуждении которой Америка часто использует "грубую и неуместную риторику". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".

"Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная. Иногда с элементами фальсификации, причём и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приёму", — заявила дипломат.

Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

Она также отметила, что сферы, в которых РФ и США могут взаимодействовать, "давно и хорошо описаны". Захарова подчеркнула, что страны развивают гуманитарные связи, а некоторые граждане имеют личные и дружеские контакты, хотят вести бизнес. Также существует глобальная мировая повестка, которая и является сутью двусторонних отношений.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что отношения между государствами должны быть "равноправными и взаимовыгодными".

"Говорят об одном, делают другое": Песков отреагировал на новые санкции США

"Говорят об одном, делают другое": Песков отреагировал на новые санкции США

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече в Рейкьявике Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ. 19 мая в столице Исландии прошла первая встреча дипломатов, переговоры длились почти два часа. Разговор, по словам российского министра, был предельно откровенным.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

вчера в 21:00

В МИД России раскрыли объёмы гуманитарной помощи Палестине

сегодня в 07:33

Пушков объяснил, почему Facebook и Google всё-таки придётся открыть филиалы в РФ

сегодня в 07:04

Пьяный москвич угрожал убить ножом свою дочь, а после ранил себя

сегодня в 06:46

Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

сегодня в 07:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1