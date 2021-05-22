Захарова упрекнула США в "грубой и неуместной" риторике в обсуждении темы Украины
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что американская сторона использует фальсификации как в историческом контексте, так и на современном этапе.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
В диалоге России и США присутствует тема Украины, при обсуждении которой Америка часто использует "грубую и неуместную риторику". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".
"Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная. Иногда с элементами фальсификации, причём и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приёму", — заявила дипломат.
Она также отметила, что сферы, в которых РФ и США могут взаимодействовать, "давно и хорошо описаны". Захарова подчеркнула, что страны развивают гуманитарные связи, а некоторые граждане имеют личные и дружеские контакты, хотят вести бизнес. Также существует глобальная мировая повестка, которая и является сутью двусторонних отношений.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что отношения между государствами должны быть "равноправными и взаимовыгодными".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече в Рейкьявике Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ. 19 мая в столице Исландии прошла первая встреча дипломатов, переговоры длились почти два часа. Разговор, по словам российского министра, был предельно откровенным.
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