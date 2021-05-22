Захарова упрекнула США в "грубой и неуместной" риторике в обсуждении темы Украины

В диалоге России и США присутствует тема Украины, при обсуждении которой Америка часто использует "грубую и неуместную риторику". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Кириллом Вышинским на телеканале "Россия 24".

"Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная. Иногда с элементами фальсификации, причём и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приёму", — заявила дипломат.

Она также отметила, что сферы, в которых РФ и США могут взаимодействовать, "давно и хорошо описаны". Захарова подчеркнула, что страны развивают гуманитарные связи, а некоторые граждане имеют личные и дружеские контакты, хотят вести бизнес. Также существует глобальная мировая повестка, которая и является сутью двусторонних отношений.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что отношения между государствами должны быть "равноправными и взаимовыгодными".