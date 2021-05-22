Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 11 человек
На данный момент семь пострадавших находятся в больнице, один человек — в тяжёлом состоянии.
Фото © LIFE
Число погибших рабочих при ремонте очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на мэрию Таганрога.
"Скончался один человек, который находился в реанимации", — уточнили в администрации города.
Отмечается, что на данный момент семь человек находятся в больнице, один из пострадавших в тяжёлом состоянии.
Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая, в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. При проведении ремонтных работ на коллекторе погибли сотрудники местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих в центральный аппарат СК. Губернатор региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Также компенсацию получат и пострадавшие. Сегодня, 22 мая, в Ростовской области объявлен траур по погибшим, в связи с этим были отменены последние звонки у старшеклассников.
Комментариев: 0