Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области увеличилось до 11 человек

На данный момент семь пострадавших находятся в больнице, один человек — в тяжёлом состоянии.

22 мая, 06:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Число погибших рабочих при ремонте очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на мэрию Таганрога.

"Скончался один человек, который находился в реанимации", — уточнили в администрации города.

Губернатор назвал причину гибели 10 человек в коллекторе под Таганрогом, объявлен траур

Губернатор назвал причину гибели 10 человек в коллекторе под Таганрогом, объявлен траур

Отмечается, что на данный момент семь человек находятся в больнице, один из пострадавших в тяжёлом состоянии.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 мая, в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. При проведении ремонтных работ на коллекторе погибли сотрудники местного водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Предварительно, все они отравились метаном. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих в центральный аппарат СК. Губернатор региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Также компенсацию получат и пострадавшие. Сегодня, 22 мая, в Ростовской области объявлен траур по погибшим, в связи с этим были отменены последние звонки у старшеклассников.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1