Пьяный москвич угрожал убить ножом свою дочь, а после ранил себя

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в том, что он угрожал убийством собственной дочери. В полицию обратилась 17-летняя девушка и сообщила, что её пьяный отец кидается на неё с ножом.

Как сообщает агентство "Москва", инцидент произошёл вечером 11 мая. В одной из квартир в центре столицы 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на свою дочку. Девочке удалось вырваться из рук разъярённого отца и вызвать стражей порядка. Пока сотрудники полиции ехали на вызов, дебошир вышел из подъезда и нанёс себе удар ножом. Вскоре после этого его госпитализировали с ранением в шею.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийством.