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Пьяный москвич угрожал убить ножом свою дочь, а после ранил себя

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.

22 мая, 06:46
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в том, что он угрожал убийством собственной дочери. В полицию обратилась 17-летняя девушка и сообщила, что её пьяный отец кидается на неё с ножом.

Как сообщает агентство "Москва", инцидент произошёл вечером 11 мая. В одной из квартир в центре столицы 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на свою дочку. Девочке удалось вырваться из рук разъярённого отца и вызвать стражей порядка. Пока сотрудники полиции ехали на вызов, дебошир вышел из подъезда и нанёс себе удар ножом. Вскоре после этого его госпитализировали с ранением в шею.

Житель Урала умер в отделе полиции после ножевого ранения в грудь, а виновата во всём жена

Житель Урала умер в отделе полиции после ножевого ранения в грудь, а виновата во всём жена

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийством.

Ранее Лайф рассказывал, как под Пермью девушка зарезала пожилых родственников, недовольных её образом жизни. При этом изначально 23-летняя убийца пыталась списать вину на некоего преступника, однако затем созналась в содеянном.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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