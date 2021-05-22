Кабмин утвердил порядок оказания медпомощи детям за счёт средств фонда "Круг добра"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями за счёт средств из благотворительного фонда "Круг добра". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоёмких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии", — сказано в сообщении.

В кабмине указали, что тяжелобольные дети в случае необходимости смогут получить препараты и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но одобренные регулирующими органами США или Евросоюза. Также прописана возможность оплаты лечения за границей, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.​​​​​​

"Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение", — уточняется в сообщении правительства.

Вместе с тем Мишустин утвердил состав совета фонда "Круг добра". В список вошли представители Аппарата Правительства РФ, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС и уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

Ранее Лайф сообщал, что в России все пациенты со спинальной мышечной атрофией получат лекарства до конца этого года. Ответственным за закупку препаратов будет недавно созданный фонд "Круг добра".