Кабмин утвердил порядок оказания медпомощи детям за счёт средств фонда "Круг добра"
Деньги будут направляться на оплату уникальных и ресурсоёмких способов лечения с доказанной эффективностью.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями за счёт средств из благотворительного фонда "Круг добра". Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоёмких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии", — сказано в сообщении.
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В кабмине указали, что тяжелобольные дети в случае необходимости смогут получить препараты и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но одобренные регулирующими органами США или Евросоюза. Также прописана возможность оплаты лечения за границей, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.
"Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение", — уточняется в сообщении правительства.
Вместе с тем Мишустин утвердил состав совета фонда "Круг добра". В список вошли представители Аппарата Правительства РФ, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС и уполномоченный при президенте по правам ребёнка.
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Ранее Лайф сообщал, что в России все пациенты со спинальной мышечной атрофией получат лекарства до конца этого года. Ответственным за закупку препаратов будет недавно созданный фонд "Круг добра".
Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Главой фонда был назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.
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