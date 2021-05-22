В МИД России раскрыли объёмы гуманитарной помощи Палестине
Ежегодно Москва отправляет деньги в фонд Всемирной продовольственной программы ООН, а также поддерживает Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам, отметили в дипведомстве.
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Россия в условиях напряжённой обстановки на Ближнем Востоке продолжит оказывать разностороннюю гуманитарную поддержку Палестине. Об этом заявили в МИД РФ.
"Сегодня главной задачей является не допустить возобновления насилия. Избежать нового витка опасной конфронтации, которая уже привела к гибели и ранениям сотен людей, в том числе женщин и детей, создать условия для перезапуска процесса палестино-израильского урегулирования", — передаёт РИА "Новости" заявление дипведомства.
В МИД напомнили, что ежегодно начиная с 2014 года Россия перечисляет в фонд Всемирной продовольственной программы ООН от двух до трёх миллионов долларов. Уточняется, что за всё это время уже было выделено порядка 18 миллионов долларов. В ведомстве отметили, что Москва также оказывает поддержку Ближневосточному агентству для помощи палестинским беженцам и организации работ. Например, в марте текущего года Россия направила в бюджет данной организации два миллиона долларов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не изменит планы относительно военной помощи Израилю из-за нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. Она отметила, что американские власти намерены взаимодействовать с лидерами Израиля, Палестины, а также Египта.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль играл Египет. Также давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оказывал и президент США Джо Байден.
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