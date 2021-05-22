В МИД России раскрыли объёмы гуманитарной помощи Палестине

"Сегодня главной задачей является не допустить возобновления насилия. Избежать нового витка опасной конфронтации, которая уже привела к гибели и ранениям сотен людей, в том числе женщин и детей, создать условия для перезапуска процесса палестино-израильского урегулирования", — передаёт РИА "Новости" заявление дипведомства.

В МИД напомнили, что ежегодно начиная с 2014 года Россия перечисляет в фонд Всемирной продовольственной программы ООН от двух до трёх миллионов долларов. Уточняется, что за всё это время уже было выделено порядка 18 миллионов долларов. В ведомстве отметили, что Москва также оказывает поддержку Ближневосточному агентству для помощи палестинским беженцам и организации работ. Например, в марте текущего года Россия направила в бюджет данной организации два миллиона долларов.