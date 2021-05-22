Россиянам вместе с первым паспортом будут выдавать конституцию
Нововведения вступят в силу с 1 июля и коснутся 14-летних граждан, а также иностранцев, получающих гражданство РФ.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при получении первого российского паспорта будут вручать Конституцию РФ. Документ опубликован на сайте правительства.
"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр конституции", — говорится в пояснительной записке.
Нововведения коснутся 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, принимаемых в гражданство России. Отмечается, что такая мера позволит повысить уровень патриотического воспитания, будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике страны.
Напомним, соответствующее поручение кабмину в июле 2020 года дал президент России Владимир Путин после того, как 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом.
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