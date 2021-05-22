Россиянам вместе с первым паспортом будут выдавать конституцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при получении первого российского паспорта будут вручать Конституцию РФ. Документ опубликован на сайте правительства.

"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр конституции", — говорится в пояснительной записке.

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Нововведения коснутся 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, принимаемых в гражданство России. Отмечается, что такая мера позволит повысить уровень патриотического воспитания, будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике страны.