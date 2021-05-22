В Красноярском крае из-за паводков эвакуировали более 130 человек. Видео © Соцсети

В трёх районах на юге Красноярского края из-за паводков эвакуировали уже 132 человека, в том числе 25 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В трёх муниципальных образованиях (Ермаковский, Шушенский, Каратузский) остаются подтопленными в девяти населённых пунктах 184 приусадебных участка, 54 жилых дома. Эвакуировано 132 человека, из них 25 детей (размещены по родственникам), один человек в пункте временного размещения", — рассказали в управлении ведомства.

Там также отметили, что на семи участках автодорог в Каратузском, Ирбейском и Ермаковском районах отмечается перелив воды. На борьбу с природным катаклизмом и на оказание помощи населению направлено 172 человека и 59 единиц техники.