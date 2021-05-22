"Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники

Комплекс виртуальной реальности, создаваемый "Роскосмосом", будет применяться при разработке и создании техники удалёнными друг от друга конструкторами. Такой информацией поделился с ТАСС директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.

"Комплексы виртуальной реальности могут применяться в разных сферах. Например, различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределённых конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия", — отметил Шадрин.

Разработкой занимается отраслевой IT-интегратор "Роскосмоса" "РК-Цифра". Ранее были представлены виртуальные шлемы "Роскосмос XR" версий 1 и 2. Спрос на такие устройства есть у гражданских заказчиков, которые используют их для тренажёров, обучения и других задач. Технология, со слов Шадрина, соответствует мировым аналогам.

"Мы постепенно пришли к тому, чтобы выпустить полноценный программно-аппаратный комплекс, который включает в себя и средства отображения, и систему управления, и систему позиционирования, и платформенные решения для управления контентом", — объяснил специалист.