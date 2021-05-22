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В "Оппозиционной платформе" заявили, что будут добиваться полного снятия обвинений с Медведчука

Также партия требует публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны.

22 мая, 08:10
<p>Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Оппозиционная платформа — За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении организации.

"Требуем немедленно освободить Виктора Медведчука из-под ареста. После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли", — указано в тексте, размещённом на сайте политсилы.

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Помимо полного снятия обвинений с Медведчука партия будет добиваться также публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны Незалежной.

Вчера, 21 мая, суд оставил Виктора Медведчука под домашним арестом. Политик уже выразил недовольство таким решением. Кроме того, он указал на свою заинтересованность в восстановлении отношений Киева и Москвы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в офисе движения украинского политика Медведчука прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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