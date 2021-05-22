В "Оппозиционной платформе" заявили, что будут добиваться полного снятия обвинений с Медведчука

"Оппозиционная платформа — За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении организации.

"Требуем немедленно освободить Виктора Медведчука из-под ареста. После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли", — указано в тексте, размещённом на сайте политсилы.

Помимо полного снятия обвинений с Медведчука партия будет добиваться также публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны Незалежной.