Россияне раскрыли причины для радости на работе

Лучшим рабочим днём для каждого десятого россиянина является день получения премии, а ещё для 10% — когда получается достигнуть отличных показателей в своём деле. Об этом сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте сервиса по поиску работы Superjob по итогам исследования.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией CoViD-19, у большинства работающих россиян всё же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, ещё 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своём деле. По мнению 6% россиян, каждый их рабочий день был по-своему прекрасен", — говорится в тексте исследования.

5% респондентов отметили, что считают лучшими рабочими днями те, когда проходили корпоративы, праздники и другие торжественные мероприятия в кругу коллег. А по 3% опрошенных назвали день перевода на удалённый режим работы, день ухода в отпуск, а также день, когда они получили похвалу за работу в виде тёплых слов от руководителя, благодарственного письма или фотографии на доске почёта.

Также 2% респондентов сочли лучшим день завершения проекта, столько же назвали свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Ещё 15% участников исследования назвали поводами для радости на работе профессиональные праздники, повышение в должности или рост заработка, успешно пройденные проверки. А о том, что в течение года совсем не было хороших рабочих дней, сообщило 25% опрошенных.

Исследование проводилось 10–18 мая 2021 года во всех округах России, в нём приняли участие более 1,6 тысячи человек старше 18 лет.