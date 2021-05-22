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Россияне раскрыли причины для радости на работе

Некоторые респонденты отметили, что поводом для хорошего настроения часто являются профессиональные успехи.

22 мая, 08:18
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Лучшим рабочим днём для каждого десятого россиянина является день получения премии, а ещё для 10% — когда получается достигнуть отличных показателей в своём деле. Об этом сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте сервиса по поиску работы Superjob по итогам исследования.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией CoViD-19, у большинства работающих россиян всё же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, ещё 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своём деле. По мнению 6% россиян, каждый их рабочий день был по-своему прекрасен", — говорится в тексте исследования.

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5% респондентов отметили, что считают лучшими рабочими днями те, когда проходили корпоративы, праздники и другие торжественные мероприятия в кругу коллег. А по 3% опрошенных назвали день перевода на удалённый режим работы, день ухода в отпуск, а также день, когда они получили похвалу за работу в виде тёплых слов от руководителя, благодарственного письма или фотографии на доске почёта.

Также 2% респондентов сочли лучшим день завершения проекта, столько же назвали свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Ещё 15% участников исследования назвали поводами для радости на работе профессиональные праздники, повышение в должности или рост заработка, успешно пройденные проверки. А о том, что в течение года совсем не было хороших рабочих дней, сообщило 25% опрошенных.

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Исследование проводилось 10–18 мая 2021 года во всех округах России, в нём приняли участие более 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья. Самые скромные запросы у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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