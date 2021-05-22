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Регион
Опубликовано 22 мая 2021, 11:42

Володин назвал необходимыми меры принуждения для IT-гигантов, нарушающих законодательство

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

При этом вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить РФ в "очередном наступлении" на демократию, права и свободы, окажись в инициативе хоть что-то, к чему можно придраться, отметил парламентарий.

Крупные зарубежные IT-компании никак не комментируют внесение в Госдуму законопроекта об обязательном открытии на территории России их филиалов, потому что им и придраться не к чему. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Почему? Видимо, потому, что сказать против нечего. <...> Говорил раньше, скажу и сейчас: предложено цивилизованное решение вопроса, соответствующее международной практике и правилам, уже установленным в ряде стран", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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При этом, по мнению Володина, вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить РФ в "очередном наступлении" на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться. Также парламентарий отметил, что в российском правительстве не скрывали, что собираются принять законопроект, поэтому у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования.

"Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения — экономических прежде всего", — добавил Володин.

Он напомнил, что в первую очередь новый закон коснётся таких компаний, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp и Viber.

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Как уже ранее писал Лайф, в Госдуму внесли законопроект, обязывающий сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян открывать филиалы в России. В случае отказа крупным компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы и получение денежных переводов от российских пользователей.

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Наталья Исакова
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