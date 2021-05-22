Боксёр Романов победил Кудряшова на первом турнире Басты
В Химках состоялся первый турнир промоушена Gazfight, который принадлежит известному рэперу.
Фото © Gazfight
В главном бою вечера Евгений Романов (16-0, 11 КО) победил единогласным решением судей Дмитрия Кудряшова (24-4, 23 КО). Это был поединок за звание официального претендента на титул WBC в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).
Отметим также, что Василий Войцеховский техническим нокаутом одержал победу над Кабиру Товолави, а Иван Козловский единогласным решением судей победил Адама Кипенгу, завоевав титул WBC international silver.
Отметим, что между поединками с музыкальными номерами выступали и подопечные Басты, и сам Василий Вакуленко.
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