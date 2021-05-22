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"Герой!" Житель Татарстана на глазах у изумлённой публики спас застрявшего в окне соседского кота

"Спецоперация" проходила под пристальным вниманием прохожих, которые подбадривали мужчину криками и аплодисментами.

22 мая, 08:58

Скриншот видео © VK / "Верный друг Лениногорск"

Житель Татарстана спас застрявшего в окне соседского кота. Видео © VK / "Верный друг Лениногорск"

Житель города Лениногорска в Татарстане под одобрительные аплодисменты прохожих спас кота, застрявшего в окне квартиры на третьем этаже одного из жилых домов. Об этом сообщила группа "Верный друг Лениногорск" в социальной сети "ВКонтакте", там же опубликовано видео "спецоперации".

Как видно на кадрах, бедное животное зажало в оконном проёме между рамами. Чтобы освободить соседского питомца, мужчина встал на подоконник в своей квартире этажом ниже и, пока его придерживал за ногу кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого с помощью палки. Уличные зрители остались в восторге от спасательной операции.

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"Мужчина — герой! Спас кошку от долгой и мучительной смерти. Но давайте это для всех нас будет уроком: никогда не оставляйте открытые окна без присмотра, если дома кот", — написал автор поста в паблике.

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А недавно Лайф рассказал, как в Приморье полицейские спасли из колодца лесного кота и енота-альбиноса. Редких зверей майор Евгений Маруфов и старший лейтенант Евгений Артюхин обнаружили случайно. Для "спецоперации" им пришлось поехать за лестницей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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