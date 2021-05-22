"Герой!" Житель Татарстана на глазах у изумлённой публики спас застрявшего в окне соседского кота

Житель Татарстана спас застрявшего в окне соседского кота. Видео © VK / "Верный друг Лениногорск"

Житель города Лениногорска в Татарстане под одобрительные аплодисменты прохожих спас кота, застрявшего в окне квартиры на третьем этаже одного из жилых домов. Об этом сообщила группа "Верный друг Лениногорск" в социальной сети "ВКонтакте", там же опубликовано видео "спецоперации".

Как видно на кадрах, бедное животное зажало в оконном проёме между рамами. Чтобы освободить соседского питомца, мужчина встал на подоконник в своей квартире этажом ниже и, пока его придерживал за ногу кто-то из домашних, подтолкнул хвостатого с помощью палки. Уличные зрители остались в восторге от спасательной операции.

"Мужчина — герой! Спас кошку от долгой и мучительной смерти. Но давайте это для всех нас будет уроком: никогда не оставляйте открытые окна без присмотра, если дома кот", — написал автор поста в паблике.