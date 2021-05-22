В Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих: один человек убит, четверо ранены

Один человек погиб и четверо госпитализированы после нападения с применением холодного оружия, которое произошло в столице Нидерландов. Об этом сообщает местная полиция в "Твиттере".

Инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 мая в районе Де Пейп в Амстердаме. Отмечается, что вооружённый ножом мужчина совершил серию нападений на случайных прохожих. В результате происшествия один человек погиб, а ещё четверо были доставлены в больницу с различными ранениями.

Сегодня утром полицейским удалось задержать злоумышленника, им оказался 29-летний местный житель. Пока не известно, был ли у мужчины террористический мотив, в полиции сейчас рассматривают несколько версий.