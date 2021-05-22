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Россиянам рассказали о мерах предосторожности в сезон клещей

Если вы направляетесь в регион с большой активностью этих членистоногих, то лучше заранее привиться.

22 мая, 09:50
<p>Фото © <a href="http://inmytishchi.ru/novosti/bezopasnost/s-nastupleniem-tepla-v-moskovskoy-oblasti-aktivizirovalis-kleshchi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сетевое издание "Родники"</a></p>

Фото © Сетевое издание "Родники"

Для того чтобы избежать внимания клещей во время прогулок, стоит подбирать подходящую одежду и при необходимости обработать спецсредствами свою собаку. Об этом рассказал RT специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Манжеты на брюках, на рукавах, на голову что-то лучше надеть и осмотреть друг друга. [Также] могут укусить собаку. Они людей заразить не смогут, но для собак это смертельная болезнь. Первый признак — температура, отсутствует аппетит. Профилактика для собак — им весной дают таблетки на три месяца, можно обрызгивать шерсть специальным раствором", — объяснил врач.

Эти членистоногие являются носителями двух опасных заболеваний: клещевого энцефалита и болезни Лайма. Поэтому если человек направляется в регионы, где клещи наиболее активны, то стоит привиться заранее. Пойманного клеща необходимо отнести в лабораторию для дополнительного анализа.

"Клеща надо положить в пузырёк и отнести в лабораторию Роспотребнадзора. В любую близкую, чтобы посмотреть, заражён он или нет", — рассказал Жемчугов.

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Напомним, что появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон может говорить о том, что человека укусил инфицированный клещ. Инкубационный период для основных заболеваний, которые передаются этими членистоногими, составляет около месяца.

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Убойная сила: 5 способов прогнать клещей с дачного участка

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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