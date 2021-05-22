Россиянам рассказали о мерах предосторожности в сезон клещей

Для того чтобы избежать внимания клещей во время прогулок, стоит подбирать подходящую одежду и при необходимости обработать спецсредствами свою собаку. Об этом рассказал RT специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Манжеты на брюках, на рукавах, на голову что-то лучше надеть и осмотреть друг друга. [Также] могут укусить собаку. Они людей заразить не смогут, но для собак это смертельная болезнь. Первый признак — температура, отсутствует аппетит. Профилактика для собак — им весной дают таблетки на три месяца, можно обрызгивать шерсть специальным раствором", — объяснил врач.

Эти членистоногие являются носителями двух опасных заболеваний: клещевого энцефалита и болезни Лайма. Поэтому если человек направляется в регионы, где клещи наиболее активны, то стоит привиться заранее. Пойманного клеща необходимо отнести в лабораторию для дополнительного анализа.

"Клеща надо положить в пузырёк и отнести в лабораторию Роспотребнадзора. В любую близкую, чтобы посмотреть, заражён он или нет", — рассказал Жемчугов.