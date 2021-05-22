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В России хотят свести к минимуму участие чиновников в оказании госуслуг

Власти страны считают, что решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, а услуги оказываться в один клик.

22 мая, 10:01

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В России хотят до минимума сократить участие чиновников в оказании госуслуг. Видео © LIFE

Власти РФ хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время", — объяснил премьер-министр.

Подобные суперсервисы, как заявил глава кабмина, уже существуют в России. К примеру, онлайн-услуга поступления в вуз, которой в 2020 году воспользовалось более 70 тысяч человек.

"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Именно таким мы видим государство без бюрократии, необременительным для людей и бизнеса", — добавил Мишустин.

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Михаил Мишустин ранее заявил, что инженерная школа РФ по-прежнему остаётся самой сильной. Такой вывод, в частности, можно сделать из истории создания российского самолёта МС-21, которая включает уникальные технологические решения.

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Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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