В России хотят свести к минимуму участие чиновников в оказании госуслуг

В России хотят до минимума сократить участие чиновников в оказании госуслуг. Видео © LIFE

Власти РФ хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время", — объяснил премьер-министр.

Подобные суперсервисы, как заявил глава кабмина, уже существуют в России. К примеру, онлайн-услуга поступления в вуз, которой в 2020 году воспользовалось более 70 тысяч человек.

"Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем и так далее. Именно таким мы видим государство без бюрократии, необременительным для людей и бизнеса", — добавил Мишустин.

Михаил Мишустин ранее заявил, что инженерная школа РФ по-прежнему остаётся самой сильной. Такой вывод, в частности, можно сделать из истории создания российского самолёта МС-21, которая включает уникальные технологические решения.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".