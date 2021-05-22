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Мотоциклист погиб, на полном ходу влетев в перебегавшего дорогу лося

26-летний парень скончался прямо на дороге, не приходя в сознание. По факту ДТП проводится проверка.

22 мая, 10:33

В Могилёве 26-летний мотоциклист на полной скорости врезался в лося, внезапно выбежавшего на дорогу. Как сообщает МВД Белоруссии, от полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор, установленный в следовавшем той же дорогой автомобиле.

Инцидент произошёл около двух часов ночи 22 мая. Отмечается, что парень за рулём мотоцикла Kawasaki двигался по Минскому шоссе. В какой-то момент из леса на дорогу выбежал лось. К сожалению, избежать столкновения с животным молодому человеку не удалось. По факту ДТП проводится проверка.

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В МВД уточнили, что с начала года в республике произошло уже более тысячи аварий, связанных с наездом на животных. Не стоит проскакивать перед животными, лучший способ избежать трагедии — это максимально снизить скорость или остановиться, отметили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал, как лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы. Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось боялся людей и старался к ним не приближаться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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