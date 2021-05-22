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В России цены на красную икру достигли максимума за десять лет

Подешеветь продукт может не раньше июня, когда на рынок начнёт поступать новый улов.

22 мая, 10:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В российских магазинах существенно подорожала красная икра: в апреле 2021 года один килограмм лососёвой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в этот же период 2020 года. Такие данные зафиксировал Росстат. Как отмечает РБК, апрельские цены на этот продукт стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года.

Повышение стоимости продукта подтверждает и директор по развитию сети рыбных супермаркетов "Рыбсеть" Полина Кирова. Она отметила, что текущие цены поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад. А по словам президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основателя сети рыбных магазинов-кафе Виталия Корнева, оптовая стоимость выросла за год на 50%.

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Как отмечают эксперты, красная икра — сезонный продукт и в апреле – мае традиционно дорожает, так как запасы подходят к концу. Но в 2021 году повышение стоимости прежде всего вызвал небольшой улов лосося на Дальнем Востоке, так как в 2020 году сезон вылова таких рыб был самым слабым как минимум за последние пять лет. Производство красной икры в прошлом году в связи с этим упало почти вдвое.

Однако, по мнению специалистов, ситуация на рынке начнёт выправляться, как только поступит новый улов лососёвых рыб. После начала сезона вылова в июне цены снижаются примерно к концу августа, но на стоимость красной икры могут влиять и спекуляции участников рынка на новостной повестке.

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Ранее была названа одна из причин общемирового роста цен на продукты. Человечество стало уводить некоторое сырьё с пищевого рынка, что повысило его стоимость и угрожает дефицитом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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