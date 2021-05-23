"Выдающийся представитель шахматной элиты": Путин поздравил Карпова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем. В телеграмме глава государства учёл не только спортивные заслуги юбиляра, но и его успехи на политическом поприще.

"Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, Вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почётных наград и титулов", — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Глава государства также отметил заслуги известного шахматиста в значимой общественной, законотворческой деятельности (Карпов является депутатом Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов, а также членом Комитета ГД по международным делам, членом фракции "Единая Россия"). Президент пожелал ему "здоровья и всего наилучшего".