Эксперты назвали лучшую банковскую карту для поездок за рубеж

При поездках за границу лучше всего брать с собой банковскую карту, которая привязана к валюте страны путешествия, ведь так можно не тратить лишние деньги на конвертацию. Об этом рассказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг "БКС-банка" Ольга Козлова.

"В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата (списание) в таком случае пройдёт сразу со счёта в евро по курсу банка без лишних конвертаций", — приводит её слова РИА "Новости".

Если же в поездке у вас окажется обычная рублёвая карта, можно столкнуться с двойной конвертацией, когда сначала платёжная система переводит стоимость покупки в национальной валюте в доллары, а затем кредитная организация преобразует доллары в рубли по своему курсу.

Кроме того, заранее перед путешествием лучше перевести часть денег с рублёвого счёта на валютный, в таком случае не придётся тратить свои сбережения на конвертацию, заметил аналитик из ГК "Финам" Алексей Коренев.

Также эксперты советуют пользоваться предоплаченными картами, с помощью которых можно без проблем расплачиваться в местных магазинах, местах питания и оплачивать экскурсионные поездки.