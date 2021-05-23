Кириенко назвал 2020 год переломным в плане изменения структуры медиапотребления

Прошлый, 2020 год, стал переломным в плане изменения структуры медиапотребления. За это время число интернет-пользователей в РФ увеличилось на 5,1% (6 млн человек). Такие данные озвучил на 25-м юбилейном Российском интернет-форуме (РИФ) первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Интернетом в нашей стране пользуются 124 миллиона человек, или 85% населения. 99 миллионов человек (67,8% населения) присутствуют в различных соцсетях (прирост с начала 2020 г. составил 5,1%)", — сообщается на сайте РИФ.

При этом Кириенко отметил, что увеличение количества цифровых услуг сопровождается также и ростом числа цифровых угроз — от мошенничества до манипуляции информацией. Кроме того, фиксируется большое количество нарушений интернет-компаниями российского законодательства.

По его словам, в числе рисков функционирования Интернета: неконтролируемое накопление данных о пользователях платформами и утечки данных, манипулирование поведением пользователей, противоправный контент в YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Сказывается также и монополизация рынков платформами и вытеснение российских компаний, приоритезация услуг и продуктов собственных и аффилированных компаний и многое другое, включая даже низкий уровень цифровой грамотности.

Так, Кириенко заявил, что зарубежные регуляторные меры намного жёстче российских, и призвал отрасль к саморегулированию. Он отметил, что залогом соблюдения "правил игры" должна стать прозрачность Интернета, для обеспечения которой были ранее предложены законы о едином измерителе и об учёте рекламы.

"Мы вынуждены устанавливать правила сразу во многих сферах, и здесь возникает ощущение: вот раньше не было такого правила, а теперь есть, значит, государство "жестит". Как от этого уйти? Выход в саморегулировании. Прекрасный пример — антипиратский меморандум. Ссылки на пиратский контент удаляются "Яндексом" по представлению правообладателей. Сейчас невозможно точно сказать, какую долю на рынке занимает тот или иной сервис. А отсюда и антимонопольное регулирование, и налоги", — подытожил Кириенко.