Сергей Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание". Видео © LIFE

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал журналистам, каким образом на площадке просветительского марафона "Новое знание" удалось собрать столько ярких спикеров. Он подчеркнул, что отличный пример подал российский лидер Владимир Путин.

"Принципиальная позиция президента: что какими бы руководители ни были большими начальниками, у них много дел, но ничего важнее, чем передача знаний, навыков и опыта новому поколению, от которого на самом деле будет зависеть завтрашняя жизнь нашей страны, нет. И здесь важная вещь, что президент сам показывает пример", — сказал Кириенко.

Он отметил, что три дня марафона являлись одним большим открытым уроком, к которому подключались школьники и студенты, а первую традицию открытых уроков для учащихся как раз заложил Путин. Первый замглавы АП поблагодарил всех спикеров, которые приняли участие в мероприятии, и подчеркнул, что крайне важным фактором стало то, что лекторы и наставники представляли различные сферы и области.

"Это как раз даёт всё то пространство, которое может быть интересно сегодня молодым людям. У них должна быть возможность выбирать", — отметил Кириенко.

Он также добавил, что слушатели лекций сами задают темы, которые им интересны. В течение месяца перед мероприятием организаторы выясняли у молодёжи, о чём ей интересно было бы послушать.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте общества "Знание".