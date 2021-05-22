Львица напала на дрессировщика во время циркового представления под Новосибирском. Видео © VK / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирской области на дрессировщика Уральского цирка во время представления напала львица, видео с места событий опубликовано в социальных сетях.

На записи можно увидеть, что участвовавшие в представлении львицы с момента выхода на манеж не были настроены на подчинение командам дрессировщика. Одна "подопечная" поначалу просто вела себя агрессивно, а потом напала на мужчину.

"Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные", — начал объяснять мужчина в беседе с НГС.

Дрессировщика доставили в больницу с двумя рваными ранами. Мужчина был отпущен после оказания помощи.

"Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Её сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы её поменять на маленького львёнка. Вега ещё молодая, она сможет дать потомство. Завтра запланировано ещё одно представление, но оно пройдёт без участия львов", — рассказал дрессировщик.