Львица напала на дрессировщика во время циркового представления под Новосибирском
На арену она больше не выйдет. После инцидента животное планируют поменять на маленького детёныша из зоопарка.
Львица напала на дрессировщика во время циркового представления под Новосибирском. Видео © VK / Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
В Новосибирской области на дрессировщика Уральского цирка во время представления напала львица, видео с места событий опубликовано в социальных сетях.
На записи можно увидеть, что участвовавшие в представлении львицы с момента выхода на манеж не были настроены на подчинение командам дрессировщика. Одна "подопечная" поначалу просто вела себя агрессивно, а потом напала на мужчину.
"Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные", — начал объяснять мужчина в беседе с НГС.
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Дрессировщика доставили в больницу с двумя рваными ранами. Мужчина был отпущен после оказания помощи.
"Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Её сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы её поменять на маленького львёнка. Вега ещё молодая, она сможет дать потомство. Завтра запланировано ещё одно представление, но оно пройдёт без участия львов", — рассказал дрессировщик.
Напомним, что ранее скончался знаменитый дрессировщик львов и народный артист РСФСР Борис Бирюков, принадлежавший к старой цирковой династии Танти.
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