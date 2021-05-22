На аэродроме в Крыму два лётчика катапультировались из истребителя Су-30СМ
Как пояснили в пресс-службе ЮВО, оба члена экипажа не пострадали. Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает специальная комиссия.
Истребитель Су-30СМ. Фото © ТАСС / Виталий Невар
Два лётчика катапультировались из стоящего истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
"В ходе подготовки к плановому полёту самолёта Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал", — отметили в ведомстве.
Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 21 мая. На данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, которая проводит техническое обследование истребителя, а также выясняет причины случившегося.
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