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На аэродроме в Крыму два лётчика катапультировались из истребителя Су-30СМ

Как пояснили в пресс-службе ЮВО, оба члена экипажа не пострадали. Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает специальная комиссия.

22 мая, 14:46
<p>Истребитель Су-30СМ. Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Истребитель Су-30СМ. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Два лётчика катапультировались из стоящего истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе подготовки к плановому полёту самолёта Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал", — отметили в ведомстве.

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Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 21 мая. На данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, которая проводит техническое обследование истребителя, а также выясняет причины случившегося.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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