На аэродроме в Крыму два лётчика катапультировались из истребителя Су-30СМ

Два лётчика катапультировались из стоящего истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе подготовки к плановому полёту самолёта Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал", — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 21 мая. На данный момент на месте происшествия работает специальная комиссия, которая проводит техническое обследование истребителя, а также выясняет причины случившегося.