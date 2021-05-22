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Манижа рассказала о подготовке к финалу конкурса Евровидение

По словам певицы, самым сложным для неё стала борьба со стереотипами о странах. Сейчас же исполнительница уверена — сегодняшний день она "заслужила".

22 мая, 14:28
<p>Манижа. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Манижа. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, перед финалом международного конкурса рассказала, что чувствует себя уверенно и намерена насладиться каждым моментом шоу. Этим она поделилась в беседе с ТАСС.

"Столько всего произошло за эти два-три месяца, что я спокойна, я уверена. Я заслужила этот день, я счастлива и хочу максимально насладиться этим днём от начала до конца", — отметила исполнительница.

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Манижа подчеркнула, что гордится тем, что поёт на русском языке. Она призналась, что слышит, как многие подпевают песне и знают такие слова, как "красавица" и "ручечки". Певица добавила: она испытывает гордость от того, что впервые за 18 лет представителю РФ на конкурсе удалось показать, что русский язык — это красиво и на нём можно петь о важных социальных вещах.

"Я не припомню, чтобы от нашей страны ездили подобные номера и манифесты", — заметила артистка.

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Продюсер Пригожин оценил номер Манижи на Евровидении

По словам Манижи, самым сложным на конкурсе стала борьба со стереотипами о странах. Она считает, что, пока "кто-то где-то что-то делит, совершает какие-то нехорошие или хорошие поступки и это отражается на обычных людях, которые делают своё дело, это несправедливо". И именно с предвзятым отношением исполнительнице пришлось столкнуться на конкурсе.

Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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