Манижа рассказала о подготовке к финалу конкурса Евровидение

Российская певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, перед финалом международного конкурса рассказала, что чувствует себя уверенно и намерена насладиться каждым моментом шоу. Этим она поделилась в беседе с ТАСС.

"Столько всего произошло за эти два-три месяца, что я спокойна, я уверена. Я заслужила этот день, я счастлива и хочу максимально насладиться этим днём от начала до конца", — отметила исполнительница.

Манижа подчеркнула, что гордится тем, что поёт на русском языке. Она призналась, что слышит, как многие подпевают песне и знают такие слова, как "красавица" и "ручечки". Певица добавила: она испытывает гордость от того, что впервые за 18 лет представителю РФ на конкурсе удалось показать, что русский язык — это красиво и на нём можно петь о важных социальных вещах.

"Я не припомню, чтобы от нашей страны ездили подобные номера и манифесты", — заметила артистка.

По словам Манижи, самым сложным на конкурсе стала борьба со стереотипами о странах. Она считает, что, пока "кто-то где-то что-то делит, совершает какие-то нехорошие или хорошие поступки и это отражается на обычных людях, которые делают своё дело, это несправедливо". И именно с предвзятым отношением исполнительнице пришлось столкнуться на конкурсе.