"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении
Среди участниц — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие медийные личности.
Скриншот видео © Instagram / manizha
Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении. Видео © Instagram / manizha
Представительница России на Евровидении певица Манижа, вышедшая в финал международного музыкального конкурса, объявила о запуске интернет-проекта, посвящённого женщинам, записи которых используются в её номере "Русская женщина" (Russian Woman). Об этом артистка сообщила в "Инстаграме".
Во время выступления на Евровидении на фоновом экране Маниже подпевают представительницы различных народов России разных возрастов. В их числе есть и медийные личности — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Так, в финале конкурсного номера Манижи видеоролики с участием женщин складываются в слова песни Russian Woman.
"Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене Евровидения", — написала Манижа, добавив к посту ссылку на новую страничку в "Инстаграме", посвящённую проекту, где сейчас уже 170 публикаций.
Вместе с тем певица призвала подписчиков выкладывать в комментариях фото и видео с ответом на вопрос: "Кто такая русская женщина?" Артистка также выразила надежду, что "эта библиотека будет живой и будет пополняться невероятными женщинами каждый день".
"Каждая женщина имеет право представлять свою страну, не меняя себя — такой, какой родилась и какой себя чувствует, не адаптируя свой цвет кожи или волос, религию, веру, идеологию, политическую или социальную позицию. Мы, в России, все разные — и в этом сила!" — заключила Манижа.
Ранее мы писали, что Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.
Напомним, что представительница России Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоялся 20 мая, а финал назначен на сегодня, 22 мая.
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