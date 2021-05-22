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"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении

Среди участниц — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие медийные личности.

22 мая, 13:34

Скриншот видео © Instagram / manizha

Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении. Видео © Instagram / manizha

Представительница России на Евровидении певица Манижа, вышедшая в финал международного музыкального конкурса, объявила о запуске интернет-проекта, посвящённого женщинам, записи которых используются в её номере "Русская женщина" (Russian Woman). Об этом артистка сообщила в "Инстаграме".

Во время выступления на Евровидении на фоновом экране Маниже подпевают представительницы различных народов России разных возрастов. В их числе есть и медийные личности — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Так, в финале конкурсного номера Манижи видеоролики с участием женщин складываются в слова песни Russian Woman.

"Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене Евровидения", — написала Манижа, добавив к посту ссылку на новую страничку в "Инстаграме", посвящённую проекту, где сейчас уже 170 публикаций.

Вместе с тем певица призвала подписчиков выкладывать в комментариях фото и видео с ответом на вопрос: "Кто такая русская женщина?" Артистка также выразила надежду, что "эта библиотека будет живой и будет пополняться невероятными женщинами каждый день".

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

"Каждая женщина имеет право представлять свою страну, не меняя себя — такой, какой родилась и какой себя чувствует, не адаптируя свой цвет кожи или волос, религию, веру, идеологию, политическую или социальную позицию. Мы, в России, все разные — и в этом сила!" — заключила Манижа.

Бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении

Бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении

Ранее мы писали, что Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

Напомним, что представительница России Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоялся 20 мая, а финал назначен на сегодня, 22 мая.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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